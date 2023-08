c'est le mariage de Mathieu et Bérénice et nous, leurs amis souhaitons participer à leur liste de mariage solidairement avec la fondation : pour 50€ de dons, 25€ iront à l'association. Cela permettra de rendre tout le monde content en ce jour de fête et de solidarité

Merci d'avance

